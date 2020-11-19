النقل تواصل مفاوضاتها مع دايو بشان ميناء الفاو

بينما تواصل وزارة النقل مفاوضاتها مع شركة "دايو" الكورية لإنشاء مشروع ميناء الفاو الستراتيجي، رجحت لجنة الخدمات النيابية توقيع العقد مع الشركة خلال الشهر الحالي.
وأضاف، أن "الاسبوع المقبل سيشهد زيارة لجنة الخدمات لوزارة النقل من أجل الاطلاع على كل ما تم التوصل اليه مع الشركتين (الكورية والصينية)"، مشيراً الى أنه "رغم التأخير في عقد ميناء الفاو، ولكن الوزارة لا تريد خسارة الشركة الكورية لكثير من الأسباب، أولها أنها تعرف المنطقة بصورة جيدة، إضافة الى أن آلياتها متواجدة في موقع العمل، وفي حال توقيع العقد ستباشر في العمل ".
ودعا الازيرجاوي، إلى "توقيع العقد خلال الشهر الحالي لوجود مبالغ مخصصة لميناء الفاو في قانون الاقتراض المصادق عليه مؤخراً"، مبيناً أن "العمل في الوقت الحاضر سيقتصر على خمسة مشاريع، أي 5 مرافئ من أصل 90، وهذه وحدها ستشغل ما لا يقل عن ألف عامل".
وتابع أن "مشروع ميناء الفاو يحتوي على 8 أرصفة ومدينة سياحية وسكنية ومحطة كهرباء ومشاريع تكميلية أخرى، لذلك نحتاج في انجازه الى شركات عملاقة"، لافتا الى أنه "إذا ما اكتمل هذا المشروع، فسيغير خارطة العالم الاقتصادية بالكامل".
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