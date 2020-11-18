حريق في المنطقة الصناعية شرقي بغداد 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اندلاع حريق في المنطقة الصناعية شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "13 فرقة اطفاء وانقاذ تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية المخصصة لبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات والعجلات المستهلكة في المنطقة الصناعية في كسرة وعطش شرقي بغداد".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني بذت جهود كبيرة للحيلولة دون توسع النيران واخماد الحريق باقل الخسائر المادية وانهاء الحادث بوقت قياسي"، مشيرة الى انه "تم طلب استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق".