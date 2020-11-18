مصرف العالم الاسلامي ينفي نية البنك المركزي وضع اليد عليه

نفى مصرف العالم الاسلامي، الاربعاء، أنباءً متداولة تحدثت عن نية البنك المركزي وضع اليد على المصرف.

وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في خبر كاذب منسوب الى البنك المركزي العراقي تداولت بعض المواقع نيّة محافظ البنك المركزي مصطفى الكاتب وضع اليد على مصرف العالم الاسلامي الذي يترأسه سيف بدير بحجة اكتشاف بعض المخالفات في التعامل مع مزاد العملة، في محاولة لكسر جسر الثقة المتين بين المصرف وعملائه والسمعة المالية الممتازة التي حققها محليا وعربيا ودوليا".



ونقل البيان عن مصدر مخول في المصرف قوله، إن "هذه الاخبار المغرضة المفضوحة كالعادة كسابقاتها كاذبة وعارية عن الصحة وان المصرف يعمل بكامل صلاحياته وطاقته وبافضل الكوادر لتقديم خدماته لزبائنه الكرام وهو يعد بمزيد من النجاح والتقدم في المستقبل وهو ماض بنجاحاته وعمله الدؤوب ولا يلتفت لمثل هذه الاكاذيب الرخيصة ويتعهد لزبائنه بالاستمرار بتلك النجاحات وتقديم الافضل لهم وبما يرتقي لسمعة مصرف العالم الاسلامي".