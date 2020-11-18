كورونا.. بريطانيا تسجل 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بالفايروس

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19609، ليصل إلى مستوى 1430341 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 13 نوفمبر 27301 حالة، وفي 14 نوفمبر 26860، وفي 15 نوفمبر 24962، وفي 16 نوفمبر 21363، وفي 17 نوفمبر 20051.



كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 529 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 53274 متوفيا.