بالوثيقة.. 7 فقرات على طاولة مجلس النواب السبت المقبل

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، والتي من المقرر أن تُعقد يوم السبت المقبل.

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