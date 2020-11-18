الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن عودة المفسوخة عقودهم.

وقالت الهيئة، إنها "تود أن تُطمئن جميع أبنائها من المفسوخة عقودهم بأنها باشرت ومنذ مدة بإحصاء وجرد أعداد المفسوخين ومتابعة تنفيذ الفقرة المتعلقة بعودتهم في قانون الاقتراض مع وزارة المالية ووضع الضوابط و التعليمات اللازمة لذلك".



وأضافت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر الإدارية تعمل على الإنجاز بالسرعة الممكنة".

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