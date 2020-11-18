كورونا في لبنان..2084 إصابة و13 حالة وفاة جديدة

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط ارتفع الى 110037، أما إجمالي الوفيات فبلغ 852.

وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

