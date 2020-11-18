أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط ارتفع الى 110037، أما إجمالي الوفيات فبلغ 852.
وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في لبنان..2084 إصابة و13 حالة وفاة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.