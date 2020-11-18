دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا



أعلنت السلطات الصحية الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 7933 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء التفشي. كما سجلت وزارة الصحة 60 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163926 والوفيات إلى 1969. ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا 2134، منهم 473 يعالجون في وحدات العناية المركزة.



في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4629 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 94896. في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4629 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 94896.

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