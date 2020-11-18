نادي الشرطة يعلن عن شعاره الجديد

رياضة 2020-11-18 | 17:06 1,531 مشاهدة اعلن نادي الشرطة الرياضي، عن شعاره الجديد الذي سيتم اعتماده على صدور جميع فرقه ابتداءً من الموسم الحالي. وكشف الشرطة عن الشعار خلال احتفاله بمرور 88 سنة على تأسيس النادي. ويتألف الشعار من ثلاثة الوان الاخضر والينفسجي والاحمر ويضم رمز القيثارة بالاضافة الكرة والنجمة. يذكر ان نادي الشرطة تأسس عام 1932. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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