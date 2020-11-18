أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بإيران.

وتعليقا على هذه الإجراءات اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حملة الضغوط القصوى التي تتبعها بلاده ضد إيران "تنجح"، قائلا: "على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا".



وشدد بومبيو على أن "الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة".

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.