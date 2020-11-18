حزب عمل يحذر من عواقب وخيمة وأزمة كبيرة في البلاد جراء اتفاق تقاسم الأوقاف

رفض حزب عمل الذي يتزعمه سليم الجبوري، الأربعاء، محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي وعده مخالفة صريحة للشرع والقانون وتجاوزا سافرا على حقوق المكون السني.

وحذر المكتب الاعلامي للحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، من "عواقب وخيمة قد تتبع هذا الاتفاق ان لم يتم تدارك الأمر وإلغائه"، محملاً كل من رئيس الوقف السني بالوكالة ورئيس مجلس الوزراء "المسؤولية عن هذا الأمر".



وأشار حزب عمل، إلى ان "هذه القضية تتعلق بأملاك وحجج وقفية خاصة ليس لها علاقة بارشيف مؤسسات الدولة أو وزارة الثقافة"،

مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ "إلغاء هذا الاتفاق الذي سيخلق أزمة كبيرة في البلاد تضاف الى الأزمات التي يمر بها".



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