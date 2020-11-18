هيفاء وهبي في فيديو نادر عمره 27 عاماً.. كيف بدت

أعاد الفنان هاني العمري نشر مقطع فيديو لأغنيته "بحبك حبيبي" التي أطلقها عام 2003 والتي شاركت في بطولة الكليب النجمة هيفا وهبي.

وظهرت هيفا في غاية الجمال كعادتها حيث تألّقت في دور حبيبة هاني في هذه الأغنية التي حقّقت نجاحاً كبيراً. ولاقى الفيديو تداولاً كبيراً بين المتابعين حيث كانت هذه الأغنية قد حقّقت نجاحاً كبيراً لهاني العمري في أوال التسعينات. يذكر أن بدايات هيفا كانت كـ"موديل" مع عدة فنانين ومن بينهم جورج وسوف وعاصي الحلاني، لتشق طريقها بعدها في عالم الغناء وتحجز مكانًا لها بين نجوم الصف إلى يومنا الحالي.



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