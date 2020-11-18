بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

وقفزت العملة المشفرة الأساسية والأكبر لما يصل إلى 18483 دولار، وكانت مرتفعة 2% في أحدث تعاملات. وصعدت حوالي 160% هذا العام وقفزت 17% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وبتكوين قريبة الآن من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 الف دولار الذي لامسته في ذروة ازدهارها عام 2017 بدعم من مستثمرين أفراد.