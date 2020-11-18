مدير المرور يصدر توجيها بشأن العجلات التي لا تحمل لوحات



وجه مدير المرور العام اللواء فارس عامر، الاربعاء، بعدم محاسبة المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمسجلة في دوائر المرور ولديهم سنويات. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير المرور العام اللواء فارس عامر وجه بعدم محاسبة المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمسجلة في دوائر المرور ولديهم سنويات وملصق في مركباتهم".

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