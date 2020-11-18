بالصور.. احتفالية افتتاح منفذ عرعر

تنشر الخليج 365، صورا للاحتفالية التي اقيمت اليوم في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، والتي حضرها مسؤولي الجانبين وبينهم وزير الداخلية عثمان الغانمي. في ادناه مجموعة من الصور للاحتفالية: المصور: علي جاسم

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