النفط توجه دعوة للشركات العالمية لتنفيذ مشروع مصفى الفاو

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الوزارة ماضية باجراءاتها لاعادة دعوة الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى استثماري في محافظة البصرة ( مصفى الفاو الاستثماري ) بطاقة (300 ) الف برميل باليوم بأسلوب (BOO ) او ( BOOT ) وفق قانون الاستثمار في المصافي المرقم 64 لسنة (2007 ) وتعديلاته"، موضحا ان "المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة والمهمة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الصناعة النفطية في البلاد".وأضاف إسماعيل أن "مواصفات الإنتاج في المصفاة ستكون صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات العالمية ( EURO_5 )"، مشيراً انه "سيتم إضافة مجمع للبتروكيمياويات مستقبلاً للمشروع".

وأشار إسماعيل الى ان "الوزارة لديها خطط ومشاريع عديدة في قطاع تكرير المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي من الوقود بمختلف انواعه للمواطنين وللمؤسسات الحكومية ، وايقاف استيراد المنتجات النفطية التي تكلف الدولة مبالغ مالية".



من جانبها، أوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة انها "اعدت حقيبة المعلومات الخاصة بالمشروع بهدف تزويدها الى الشركات الراغبة بالمشاركة في التنافس على تنفيذ المشروع".