نائب يدعو الكاظمي لإرسال أسماء الدرجات الخاصة إلى البرلمان وإلغاء الوكالات

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى ارسال اسماء الدرجات الخاصة الى مجلس النواب للتصويت عليها والغاء إدارة المناصب بالوكالة.
واضاف العكيلي، "اننا ننتظر من رئيس مجلس الوزراء تطبيق القانون والدستور وعدم مخالفته، ونفس الامر فيما يتعلق بالمدراء العامين على اعتبار ان موضوع الوكالات فيه امر مرفوض وهو ما سبب لنا الكثير من المشاكل واهمها الفساد"، لافتا الى ان "الدرجات بالوكالة تعطي حافزا ومنفذا للفساد وبشكل كبير جدا".
واوضح، ان "ما كان يحدث في السنين السابقة من اعطاء المدراء العامين بالالاف مناصب بالوكالة خاصة ان العدد بالوكالة وصل الى حدود أكثر من أربعة آلاف درجة وهو امر مرفوض ولا يمكن العودة الى الحقبة الماضية التي سببت الفوضى والسرقات ونهب البلد".
وتابع العكيلي ان "التعيين بالوكالة باب من ابواب الفساد وعلى رئيس الحكومة إرسال اسماء الدرجات الخاصة للتصويت عليها في مجلس النواب والغاء الوكالات عند المدراء العامين و الدرجات الاخرى".
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