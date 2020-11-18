نائب يدعو الكاظمي لإرسال أسماء الدرجات الخاصة إلى البرلمان وإلغاء الوكالات

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "موقف سائرون لازال ثابتاً فيما يخص موضوع التصويت على الدرجات الخاصة، كونه امر دستوري ولا يمكن ان نعود الى المربع الاول"، مبينا ان "موضوع التصويت على تلك الدرجات هو موضوع دستوري ومخالفته امر باطل".واضاف العكيلي، "اننا ننتظر من رئيس مجلس الوزراء تطبيق القانون والدستور وعدم مخالفته، ونفس الامر فيما يتعلق بالمدراء العامين على اعتبار ان موضوع الوكالات فيه امر مرفوض وهو ما سبب لنا الكثير من المشاكل واهمها الفساد"، لافتا الى ان "الدرجات بالوكالة تعطي حافزا ومنفذا للفساد وبشكل كبير جدا".

واوضح، ان "ما كان يحدث في السنين السابقة من اعطاء المدراء العامين بالالاف مناصب بالوكالة خاصة ان العدد بالوكالة وصل الى حدود أكثر من أربعة آلاف درجة وهو امر مرفوض ولا يمكن العودة الى الحقبة الماضية التي سببت الفوضى والسرقات ونهب البلد".



وتابع العكيلي ان "التعيين بالوكالة باب من ابواب الفساد وعلى رئيس الحكومة إرسال اسماء الدرجات الخاصة للتصويت عليها في مجلس النواب والغاء الوكالات عند المدراء العامين و الدرجات الاخرى".