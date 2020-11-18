التحالف الدولي يعلق على قصف الخضراء امس

علق التحالف الدولي، الاربعاء، على قصف المنطقة الخضراء يوم امس.
وقال متحدث باسم التحالف "نرسل تعازينا للمتضررين من هجوم بغداد الليلة الماضية"، مبينا ان "هذا مثال آخر على قيام الجماعات الخارجة على القانون بقتل إخوانهم العراقيين وإيذاء أولئك الذين يسعون إلى السلام".
واضاف ان "قوات التحالف تواصل دعمها للحكومة العراقية بناءً على طلبها، في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في العراق".
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