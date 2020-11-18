اسبانيا تكتسح المانيا بسداسية في دوري الامم الاوروبية

2020-11-17 | 22:35
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اكتسح المنتخب الإسباني نظيره الألماني بسداسية نظيفة، وحسم تأهله لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وافتتح ألفارو موراتا التسجيل للماتادور الإسباني بهدف في الدقيقة 17، ثم أضاف فيران توريس، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 33، وعقب مرور 5 دقائق أحرز رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث لإسبانيا.
استمر ضغط اللاروخا، وسجل توريس الهدف الثاني له والرابع لإسبانيا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
وبحلول الدقيقة 71 سجل توريس الهدف الثالث له والخامس لإسبانيا، في شباك المنتخب الألماني.
واختتم ميكيل أويارزابال الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
بذلك يتأهل المنتخب الإسباني لنصف النهائي رفقة المنتخب الفرنسي الذي حسم المجموعة الثالثة.
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