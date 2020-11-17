دولة مجاورة للعراق تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي العدوى. وسجلت السلطات الصحية 66 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155993 والوفيات إلى 1909. في المقابل، تماثل 4658 مريضا للشفاء في اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 90267.



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