المنتخب الوطني يختتم معسكر الامارات بفوز مقنع على اوزباكستان

وافتتح المتتخب الاوزبكي النتيجة في الدقيقة 39 عن طريق خومادوف من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب الوطني وسجل هدفين، الاول حمل توقيع مهند علي "ميمي" في الدقيقة 64 والثاني عن طريق علي عدنان في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.



وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبياً مع الاردن يوم الخميس الماضي في ذات المعسكر.