مجلس الوزراء يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال الركابي، بحسب وسائل إعلام حكومية، إن "مجلس الوزراء وافق على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي". يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





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