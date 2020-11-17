نائب يوجه دعوة للحكومة تتعلق بالخريجين المعتصمين أمام الخضراء

قال النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، إن هناك معلومات تفيد بقيام جهات حكومية بمصادرة الأفرشة والخيم من الخريجين المعتصمين أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، داعياً الحكومة إلى "التعامل الإنساني" مع المتظاهرين السلميين وإرسال وفد تفاوضي للاستماع الى مطالبهم.

وذكر البخاتي في حديث الخليج 365، أن "معلومات وردت الينا من المعتصمين في البوابة رقم خمسة وهم من المعتصمين من خريجي كليات الإعلام والعلوم السياسية والإدارة والاقتصاد والهندسة وباقي الكليات"، مبيناً أن "تلك المناشدات ترتبط بإجراء غير مقبول تم ممارسته عليهم من خلال مصادرة الافرشة التي كانوا يجلسون عليها والخيم تمت ازالتها دون سابق إنذار ما جعلهم عرضة للأمطار والتقلبات الجوية".



ودعا البخاتي الحكومة إلى "التعامل الإنساني مع أولئك الخريجين وإرسال وفد تفاوضي لهم للاستماع إلى مطالبهم وحلها وفقا لما هو ممكن بدل التعامل معهم بهذا الشكل وتخفيف حالة الاحتقان لأن ما حصل هي سابقة لا نريد تكرارها، وعلى الحكومة أن تكون السباقة والراعي الحقيقي لأبناء الشعب العراقي المطالبين بحقوقهم بشكل سلمي".

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