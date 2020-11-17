العثور على جثة رجل قضى حرقاً غربي كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل قضى حرقاً خلف جدار المستشفى التركي في حي الطاقة غربي كربلاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم".