التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح لسنة 2019-2020 ونتائج قبول خريجي سنة 2018-2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2019-2020 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2018-2019.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تشمل القناة العامة وقناة ذوي الشهداء" لافتا الى أن "فترة اسبوعين حددت لتدقيق وارسال ملفات الطلبة النهائية الى جهة قبولهم النهائية".

وأضاف أن "بإمكان الطالب إلغاء تعديل ترشيحه والرجوع الى قبوله المركزي السابق بعد صدور قوائم تعديل الترشيح خلال ثلاثة أيام عمل من اعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون الطالب مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا".