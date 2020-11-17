بوتن يحذر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه الذي ألقاها بقمة "بريكس" من المخاطر المستمرة في الشرق الأوسط، حيث ركز في كلمته على الوضع في العراق بشكل خاص.

وقال بوتين في كلمة ألقاها عبر تقنية "فيديو كونفرونس"، اليوم الثلاثاء، أمام قادة مجموعة "بريكس"، "لا تزال هناك مخاطر من تفاقم الوضع في العراق ولبنان وأفغانستان ومنطقة الخليج".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الوضع في مجال الأمن العالمي والإقليمي لا يزال صعبا"، مشيرا الى انه "يمكن ملاحظة زعزعة استقرار خطيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة في ليبيا واليمن، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا".

وأكد بوتين على أن "الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات ما زالا يشكلان تهديدا خطيرا"، لافتا إلى أن "حجم الجرائم الإلكترونية قد زاد بشكل ملحوظ".