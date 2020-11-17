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الموقف الوبائي في العراق لليوم الثلاثاء

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.

وسجلت الصحة 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

كما تماثل 3460 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا.

 

وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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