الموقف الوبائي في العراق لليوم الثلاثاء

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الصحة 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 3460 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا. وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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