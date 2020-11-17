حصلية كورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة، إلى جانب تماثل 474 مصاباً للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، إنها "أجرت 5437 فحصاً مختبرياً كانت نتائج 645 منها موجبة".
وكان توزيع الإصابات الجديدة على محافظات إقليم كردستان على النحو التالي:
أربيل: 156
السليمانية: 178
حلبجة: 17
كرميان: 41
رابرين: 6
أما الوفيات الـ25 الجديدة فكانت كما يلي:
دهوك: 6
السليمانية: 6
أريبل: 9
حلبجة: 2
رابرين: 1
كرميان: 1
كما سجلت 474 حالة شفاء جديدة من الفيروس:
دهوك: 291
أربيل: 105
السليمانية: 25
حلبجة: 16
كرميان: 37
الحصيلة الكلية للفيروس في إقليم كردستان كما يلي:
الفحوصات: 750818
الإصابات: 90904
الشفاء: 55988
الوفيات: 2891
قيد العلاج: 32025
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