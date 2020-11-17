حصلية كورونا في إقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، إنها "أجرت 5437 فحصاً مختبرياً كانت نتائج 645 منها موجبة".

وكان توزيع الإصابات الجديدة على محافظات إقليم كردستان على النحو التالي:



أربيل: 156

السليمانية: 178

حلبجة: 17

كرميان: 41

رابرين: 6 دهوك: 247أربيل: 156السليمانية: 178حلبجة: 17كرميان: 41رابرين: 6 أما الوفيات الـ25 الجديدة فكانت كما يلي: دهوك: 6

السليمانية: 6

أريبل: 9

حلبجة: 2

رابرين: 1

كرميان: 1



كما سجلت 474 حالة شفاء جديدة من الفيروس:



دهوك: 291

أربيل: 105

السليمانية: 25

حلبجة: 16

كرميان: 37



الحصيلة الكلية للفيروس في إقليم كردستان كما يلي:



الفحوصات: 750818

الإصابات: 90904

الشفاء: 55988

الوفيات: 2891

قيد العلاج: 32025