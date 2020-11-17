اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إحباط تهريب 44 عجلة في العراق.
وقال الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت في منفذ ميناء ام قصر الأوسط بمحافظة البصرة من إحباط محاولة تهريب 44 عجلة دون الموديل مخبأة في 11 حاوية حجم 40 قدم لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة".
واضافت انه "تم ضبط الحاويات داخل الحرم الكمركي وفقاً لمعلومات من قبل جهاز الأمن الوطني وشكلت لجنة من الجهات المختصة للكشف على الحاويات وأكدت صحة المعلومات الواردة".
وتابعت ان "الحاويات ختمت بالختم الكمركي من قبل اللجنة لغرض عرضها وفق محضر اصولي أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
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