الشرطة يبلغ دور الـ16 من كأس العراق بفوز عريض على خالص

رياضة 2020-11-17 | 13:48 867 مشاهدة تغلب فريق الشرطة على مضيفه الخالص بنتيجة 5-0 ضمن لقاءات دور الـ32 ليبلغ دور الـ16 من بطولة كأس العراق.

وتناوب على تسجيل خماسية القيثارة الخضراء كل من احمد جلال هدفين وجاسم محمد هدف ومراد محمد هدفين. وتناوب على تسجيل خماسية القيثارة الخضراء كل من احمد جلال هدفين وجاسم محمد هدف ومراد محمد هدفين. وانطلقت لقاءات الدور الـ32 اليوم بإقامة سبع مباريات في حين تستكمل يوم غد بإقامة سبع مباريات اخرى.



يذكر ان ناديي السماوة والطلبة انسحبا بشكل رسمي من المسابقة. يذكر ان ناديي السماوة والطلبة انسحبا بشكل رسمي من المسابقة. وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى: القاسم 3 - 0 الكهرباء

الامواج 0 - 3 زاخو

الجولان 0 - 4 النجف

الصناعات 1 - 0 نفط الوسط

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