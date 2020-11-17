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تلقت مدينة نيويورك دفعة كانت تحتاجها بشدة مع وصول شجرة عيد الميلاد العملاقة، التي تمثل البداية غير الرسمية لموسم العطلات لعام 2020.
ووصلت شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ ارتفاعها 23 متراً إلى مركز روكفلر في الساعات الأولى من الصباح برفقة حراسة من الشرطة على طول الطريق من أونيونتا في نيويورك.
يذكر إنه لن يسمح للمتفرجين بحضور الحفل، الذي عادة ما يجتذب المئات، هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شجرة عيد الميلاد العملاقة في نيويورك تستقبل العيد بمفردها... والسبب محزن! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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