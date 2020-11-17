شجرة عيد الميلاد العملاقة في نيويورك تستقبل العيد بمفردها... والسبب محزن! (صور)

ووصلت شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ ارتفاعها 23 متراً إلى مركز روكفلر في الساعات الأولى من الصباح برفقة حراسة من الشرطة على طول الطريق من أونيونتا في نيويورك.

وقالت محطة "إن.بي.سي" إن من المقرر إقامة حفل إضاءة الشجرة التي يبلغ وزنها 11 طناً في روكفلر بلازا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

يذكر إنه لن يسمح للمتفرجين بحضور الحفل، الذي عادة ما يجتذب المئات، هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.