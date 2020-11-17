صباح جعير مشرفاً لفريق الكرة بنادي الجامعة

وقال رئيس نادي الجامعة يونس محمود في بيان ان "الهيئة الادارية للنادي اختارت الكابتن صباح جعير ليكون مشرفاً لفريق الكرة الاول في النادي" .

واشار الى ان "اختيار جعير جاء لما يمتلكه من تاريخ كروي مميز سواء عندما كان لاعباً مميزاً او خلال عمله كمدرب كروي لعدة فرق".



يشار الى ان فريق الجامعة سيخوض أولى مبارياته الرسمية ضمن الدور التأهيلي الاول لدوري الدرجة الاولى يوم الاحد المقبل ضد فريق الوديع.