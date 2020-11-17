المالكي والأعرجي يؤكدان توحيد الجهود لمواجهة 'التحديات الراهنة'

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مستشار الأمن القومي التقى، اليوم، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، والتحديات التي تواجه البلد، والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمات التي يمر بها العراق".وأكد المالكي، وفقا للبيان أن "المرحلة الراهنة تحتاج الى حراك واسع وجهود حثيثة، من أجل لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح".

من جانبه، أكد الأعرجي أن "ما يمر به البلد من تحديات يحتاج الى مزيد من التفاني والتعاون، للعبور به والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".