لمن يعاني من قصور القلب اليك هذه النصيحة!

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافي من الراحة ليلا، كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المئة من الإصابة بأمراض تتعلق بقصور في وظائف القلب.

وتضيف نتائج الدراسة التي أجريت على 400 ألف بريطاني، إلى الأدلة التي تقول إن مشاكل النوم ربما تلعب دورا في تطور قصور القلب.



ويعاني حوالى 7.4 مليون شخص من أمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة، أي أكثر من ضعف عدد المصابين بالسرطان والزهايمر مجتمعين.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، الأشخاص البالغين بالحصول على 6 إلى 9 ساعات من النوم الليلي يوميا، رغم أن 20 في المئة من السكان في المملكة المتحدة لا ينامون الليل بانتظام.

واستخدمت تحليل البيانات والاستبيانات في الدراسة التي أقيمت في الفترة ما بين 2006 وحتى 2010، لفحص العلاقة بين أنماط النوم الصحية وفشل القلب، حيث تبين أن الذين ابلغوا عن عدم شعورهم بالنعاس خلال النهار، كانوا أقل عرضة للإصابة بقصور في وظائف القلب بنسبة 34 في المئة.



كذلك، وجد الباحثون أن عدم الشعور بأرق متكرر، يرتبط أيضا بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 17 في المئة.

وتسلط نتائج هذه الدراسة التي أجراها خبراء من جامعة تولين في نيو أولينز، على أهمية تحسين أنماط النوم الصحية ليلا وذلك للمساعدة في الحد من فشل في وظائف القلب الحيوية.

ويؤثر قصور القلب على أكثر من 26 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تزداد الأرقام بين كبار السن.

في المقابل، ربطت صحة القلب ونظام مناعي قوي وفوائد في الصحة العقلية والبدنية، بالحصول على نوم جيد خلال الليل استنادا لهذه الدراسة.