وفي بيان نشره يوتيوب على تويتر، قال الموقع: "لأن 2020 كانت مختلفة سنأخذ استراحة من انتاج فيديو استرجاع الذكريات"، وذكر أنه ينتج هذا النوع من الفيديوهات منذ عام 2010.
ومع ارتفاع عدد المشاهدات، ارتفع أيضا عدد المشتركين الذين يدفعون اشتراكات إلى 30 مليونا مقارنة بـ 20 مليونا في نهاية العام الماضي.
لكن الموقع تعرض لانتقادات بسبب سماحه بنشر فيديوهات مضللة بشأن الانتخابات الأميركية.
كما انتقد صناع محتوى الموقع لاهتمامه الزائد بالمشاهير والمعلنين على حسابهم وعلى حساب المشاهدين.
كانت هذه تفاصيل خبر يوتيوب يتوقف عن انتاج هذا النوع من الفيديوهات بسبب عام 2020! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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