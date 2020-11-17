الحمامة الأغلى في العالم تحطّم الرقم القياسي... خمّنوا المبلغ الذي بيعت به!

أعلنت دار مزادات على الإنترنت إن حمامة سباق بلجيكية تبلغ من العمر عامين وتدعى "نيو كيم" سجلت رقماً قياسياً عالمياً باعتبارها الأغلى في العالم عندما بيعت في مزاد مقابل 1.6 مليون يورو أي نحو 1.9 مليون دولار.
ويقول نيكولاس خيشلبريخت صاحب الدار إن الأمر يشكل مفاجأة لأن "نيو كيم" أنثى و"أرماندو" ذكر، وذكور الحمام عادة تباع بسعر أعلى إذ يمكنها إنتاج المزيد من النسل.
وذكر خيشلبريخت أن "نيو كيم" شاركت في سباقات في عام 2018 فقط وتوجت بلقب أفضل طائر صغير في بلجيكا، ما دفع أصحابها إلى إحالتها إلى تقاعد مبكر. ويمكن أن يتكاثر الحمام عادةً حتى سن العاشرة، لذا فإن لدى "نيو كيم" فرصة كبيرة لإنتاج الكثير من الأفراخ.
وكانت المزايدات قد بدأت على نيو كيم بسعر 200 يورو في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لكنها ارتفعت في غضون 90 دقيقة إلى 1.31 مليون يورو من مجموعة جنوب إفريقية، قبل أن يتسابق على حيازتها اثنان من هواة جمع الحمام الصينيين الأثرياء يوم الأحد الفائت.
وأدى الشغف الصيني الكبير بسباقات الحمام الزاجل لمسافات طويلة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وبخاصة حمام المزارع في بلجيكا التي تعد الموطن الرئيسي لهذه الرياضة.
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