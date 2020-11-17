بعد خبر انفصالهما... تامر حسني يتوجه برسالة الى زوجته ويكشف الحقيقة!

وفي وقتٍ سابق، كشفت بسمة بوسيل أنها إنفصلت عن تامر حسني من خلال نشرها رسالة عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

ورداً على كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسم تامر حسني موضوع الانفصال وتوجه برسالة إلى زوجته كتب فيها: "بسمة حببتي... للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي الي عرفتيني عليها وحبيبتني بيها، أزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة..."



وأضاف: "المهم انا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي و ام ولادي .. انا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير."

وتابع: "ليه لما اي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميدي طب حتي يكلمه الاول ايه علاقة الناس بعلاقة شخصية بين اتنين ممكن تتحل في التليفون او في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة اصلا... ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للاسف انتي عرفى ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتهلصي من فكرة انك تسمعيهم."

وختم :"ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللى سعوا في الخير لينا... وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كدة.. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكام لازم ارد هنا... وبينا حب عالي وحياة كريمة وأولادنا و بيتنا أغلي ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب... متهورة بس بحبك".