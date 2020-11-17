اليوم.. 7 مباريات في بطولة كأس العراق

رياضة 2020-11-17 | 10:05 612 مشاهدة تنطلق منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس العراق اليوم الثلاثاء بإقامة سبع مباريات.

وفيما يلي مواجهات اليوم: الخالص X الشرطة

الاثير X النفط

الصناعات الكهربائية X نفط الوسط

الامواج الموصلي X زاخو

الجولان X النجف

القاسم X الكهرباء

الهندية X الكرخ وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء لقاء الهندية والكرخ، الذي سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً.



وتم اعتبار فريق الشرقاط فائزاً بنتيجة 3-0 بسبب انسحاب منافسه السماوة من البطولة. وتم اعتبار فريق الشرقاط فائزاً بنتيجة 3-0 بسبب انسحاب منافسه السماوة من البطولة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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