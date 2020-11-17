اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد.
وقالت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة بغداد".
واضاف "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والقبض علية في منطقة الحسينية وبالجرم المشهود وبحوزتة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي فضلا عن مطلوبيتة وفق أحكام المادة (٢٨ )مخدرات".
واضاف "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والقبض علية في منطقة الحسينية وبالجرم المشهود وبحوزتة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي فضلا عن مطلوبيتة وفق أحكام المادة (٢٨ )مخدرات".
ولفت البيان الى انه "تم تسليم المتهم مع المواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تاجر مخدرات في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.