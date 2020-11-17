القبض على تاجر مخدرات في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة بغداد".واضاف "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والقبض علية في منطقة الحسينية وبالجرم المشهود وبحوزتة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومواد أخرى تستخدم للتعاطي فضلا عن مطلوبيتة وفق أحكام المادة (٢٨ )مخدرات".

ولفت البيان الى انه "تم تسليم المتهم مع المواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".