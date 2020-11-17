

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بتسجيل ٢٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار سجّلت، اليوم، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"، دون ذكر مزيداً من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ٢٩ إصابة جديدة بكورونا في ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.