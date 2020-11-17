خبير سياسي: التعاون بين الإخوان وإيران قائم وثابت منذ عقود

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن سمير إن هناك تعاوناً كاملاً بين تنظيم الإخوان وإيران منذ بداية، إذ هنأ الإخوان المرشد الإيراني يومها الخميني بالثورة، وكانت هناك اتصالات سرية بين الجانبين منذ ذلك التاريخ.

وأوضح سمير وفقا لـ24 التقارب الأيدولوجي والفكري بين الإخوان وبين إيران، إذ يعتمد الإخوان على فكرة الباسيج الإيراني، للتغلغل في المجتمع خاصةً بين الطبقات الفقيرة، وهو نفس الفكر الذي يعتمده نظام الملالي، وحزب الله أيضاً في لبنان.

وشدد أستاذ العلوم السياسية سمير على أن الثورة الإيرانية اعتمدت على ترجمة كتب الإخوان منذ تأسيس الجماعة في 1928، مشيرا إلى أن فكرة الخلاف بين السنة والشيعة ليس إلا لتعبئة أنصارهم فقط.

وأكد سمير أن للإخوان وإيران أهداف مشتركة منذ 2011، ويرون أن المجتمعات العربية بعد2011، منطقة رخوة أمنياً واستراتيجياً ويمكن التدخل فيها والسيطرة عليها، لتعميق الفوضى ولخلق مساحة واسعة لإيران والإخوان للسيطرة على الدول العربية.