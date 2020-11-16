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اصابة سواريز بفيروس كورونا

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2020-11-16 | 21:40

اصابة سواريز بفيروس كورونا

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أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم إصابة 3 لاعبين من الفريق الأول لـ لا سيليستي بـ فيروس "كوفيد -19"، على رأسهم هداف المنتخب لويس سواريز، وذلك قبل مباراة البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
أوروجواي تستقبل البرازيل فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للكشف عن كوفيد -19، تبين وجود 3 حالات إيجابية".


وأضح: "لويس سواريز، رودريجو مونوز (حارس مرمى أوروجواي)، ماتياس فارال (إداري)".

وبذلك لن يكون سواريز قادرًا على التواجد في مباراة أوروجواي أمام البرازيل، وكذلك مباراة فريقه أمام في السبت القادم بالجولة العاشرة من الليجا.

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