اصابة سواريز بفيروس كورونا

2020-11-16 | 21:40
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أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم إصابة 3 لاعبين من الفريق الأول لـ لا سيليستي بـ فيروس كورونا "كوفيد -19"، على رأسهم هداف المنتخب لويس سواريز، وذلك قبل مباراة البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وقال الاتحاد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للكشف عن كوفيد -19، تبين وجود 3 حالات إيجابية".
وأضح: "لويس سواريز، رودريجو مونوز (حارس مرمى أوروجواي)، ماتياس فارال (إداري)".
وبذلك لن يكون سواريز قادرًا على التواجد في مباراة أوروجواي أمام البرازيل، وكذلك مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني السبت القادم بالجولة العاشرة من الليجا.
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