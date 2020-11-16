اصابة سواريز بفيروس كورونا

أوروجواي تستقبل البرازيل فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال الاتحاد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للكشف عن كوفيد -19، تبين وجود 3 حالات إيجابية".



وأضح: "لويس سواريز، رودريجو مونوز (حارس مرمى أوروجواي)، ماتياس فارال (إداري)".

وبذلك لن يكون سواريز قادرًا على التواجد في مباراة أوروجواي أمام البرازيل، وكذلك مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني السبت القادم بالجولة العاشرة من الليجا.

