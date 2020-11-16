الكشف عن جريمة قتل غامضة لضحية قتل واحرق ووضع بخزان ماء في النجف

كشفت مديرية شرطة محافظة النجف، الاثنين، عن جريمة قتل غامضة لضحية قتل واحرق ووضع بخزان ماء في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مكافحة اجرام النجف تلقت اخبارا بوجود جثة لاحد الاشخاص محترقة ومتفحمة بالكامل مجهولة الاسم والمعالم في ارض متروكه في منطقة حي الميلاد".

وأكدت حول ملابسات الحادث "لاهمية القضية تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير المكافحة وضابط شعبة الوفاء وعدد من المنتسبين لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة"، مشيرا الى ان "فريق العمل باشر من خلال متابعة الكامرات في المنطقة وتوصل إلى أحد المقاطع الفيديوية لكامرة مراقبة شاهد من خلالها دراجة نوع ستوتة فيها امرأتين ورجل يقفان بجانب صاحب ستوتة محملة بخزان ماء بلاستيك كبير الحجم دائري الشكل، حيث قاموا بانزال الخزان وقاموا بوضع مادة البانزين وحرق الخزان وتبين ان المجنى عليه في داخله".

واوضحت انه "تم جمع المعلومات وبعد البحث والتحري وتفريغ عدد من المنتسبين بامرة ضابط من أجل نصب الكمائن والتفتيش وبعجلات مدنية للبحث عن الدراجة الستوته الحمل لوجود علامات عليها تختلف عن باقي الأنواع المتشابهة ومن خلال البحث تم مشاهدتها مساءا وتم القبض على السائق".

وتابعت انه "خلال التحقيق معه اعترف بانه استاجر من قبل المتهمين ويستطيع الدلالة على دورهم وعلى الفور تم الانتقال الى الدور المعنية ونصب كمين والقي القبض على المتهمين وهم كل من زوجة المجنى عليه وشقيقتها وشقيقها بعد ماقاموا بقتله بواسطه السكين ووضعه في خزان الماء وحرقه من أجل معالم الجريمة"، موضحة ان "اسباب القتل جنائية".

واشار إلى" اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافهم"، لافتة الى انه "تم كشف الجريمة في اقل من ٤٨ ساعة وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".