اعلنت مديرية الامن الوطني، الاثنين، عن اعتقال عنصر بـ"ديوان الجند" في بغداد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الامن الوطني نفذ عملية نوعية والقاء القبض على داعشي ينتمي الى ديوان الجند في محافظة بغداد". واضافت ان "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الامن الوطني يعلن اعتقال عنصر بـ'ديوان الجند' في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.