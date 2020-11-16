اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ، عن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل). وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل)"، مبينا ان "قرار الايقاف جاء لاغراض التطبيق بين الفروع المانحة وقسم البطاقات والقنوات الالكترونية". Advertisements واضاف ان "المصرف سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام ٢٠٢١". يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الرشيد يعلن عن ايقاف سلف الماستركارد( نخيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.