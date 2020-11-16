شرطة البصرة تعلن اعتقال متهمين اثنين بتهمة القتل

اعلنت مديرية شرطة البصرة، الاثنين، عن اعتقال متهمين اثنين بتهمة "القتل".
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة الحسين التابع لقسم شرطة البلدة الثانية تمكنت من القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل (٤٠٦) وفق قانون العقوبات العراقية بعد التحري وجمع المعلومات عن مكان تواجده".
وأضاف البيان "كذلك تم القبض على متهم مطلوب بجريمة الشروع بالقتل وفق المادة (٤٠٥) ق.ع من قبل مفارز مركز شرطة ابي الخصيب".
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