أعلنت السلطات السويدية اليوم الاثنين عن الحد من حجم التجمعات العامة وقصرها على 8 أشخاص فقط، في محاولة لاحتواء جائحة كورونا.
وكانت سلطات البلاد سمحت في وقت سابق بتجمعات تضم ما بين 50 و300 شخص كحد أقصى، بخلاف العديد من الدول الأوروبية التي تتبع سياسة أكثر صرامة لمكافحة العدوى.
وتشير آخر الأرقام إلى أن السويد سجلت 177355 إصابة و6164 وفاة بالفيروس، فيما لا تنشر السلطات الصحية معلومات حول الحالات النشطة والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لاحتواء 'كورونا'.. دولة أوروبية تفرض قيوداً غير مسبوقة على التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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