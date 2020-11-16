مؤسسة السجناء تعلن إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق

اعلنت مؤسسة السجناء، الاثنين، عن إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق.

وقالت المؤسسة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق شملت الأشهر من حزيران الماضي حتى تشرين الثاني الحالي". وأضافت مؤسسة السجناء أن "إطلاق الرواتب المتوقفة شمل 4 آلاف من محتجزي رفحاء في الداخل فقط من أصل 29 ألفا".

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