هيئة الحج توجه باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد لموظفيها

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الحج والعمرة كرمت مجموعة من الموظفين المتقاعدين الذين أفنوا العمر بالوظيفة خدمة للوطن".

وأضاف البيان، أن "الهيئة وجهت باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد من دون وصول الموظف المتقاعد الى الدائرة وانما لابد للدائرة هي من تصل الى الموظف المتقاعد".

