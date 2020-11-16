هيئة الحج توجه باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد لموظفيها

وجهت هيئة الحج، الاثنين، باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد لموظفيها دون وصولهم إلى الدائرة.
وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة الحج والعمرة كرمت مجموعة من الموظفين المتقاعدين الذين أفنوا العمر بالوظيفة خدمة للوطن".
وأضاف البيان، أن "الهيئة وجهت باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد من دون وصول الموظف المتقاعد الى الدائرة وانما لابد للدائرة هي من تصل الى الموظف المتقاعد".
وأضاف البيان، أن "الهيئة وجهت باستحداث طريقة جديدة لتسهيل عملية التقاعد من دون وصول الموظف المتقاعد الى الدائرة وانما لابد للدائرة هي من تصل الى الموظف المتقاعد".
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