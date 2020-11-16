ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات وزير الخارجية والسفير الأميركي

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر".

وبحث الطرفان، بحسب البيان، "العلاقات الثنائيّة وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها، وآليات تقديم الدعم الى العراق في مختلف المجالات".

